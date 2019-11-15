Шоу-бизнес

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Запрещенный в Украине российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что предлагал помощь семье больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, но получил отказ.

Об этом он рассказал в интервью kp.ru. «Мы предлагаем, но, если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь», — отметил Пригожин.

Продюсер также не понимает, за что «наказали» актрису. «Настя потрясающая актриса, потрясающий человек. Господи, за что ей это тяжелое наказание, я даже не знаю. Не дай Бог такого никому, даже врагу не пожелаю», — поразмышлял Пригожин.

Он добавил, что молится за здоровье Заворотнюк. «Здоровье — это главное в жизни, и мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет», — подчеркнул Пригожин.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Заворотнюк стало лучше.



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