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15-летний мальчик отбил сестру у крокодила (фото)

12:41 15 ноября 2019 589
Крокодил
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В филиппинской провинции Палаван 12-летняя девочка едва не погибла, угодив в пасть крокодилу. Хаина Лиза Хосе Хаби и ее 15-летний брат Хашим переходили по бамбуковому мосту через ручей. Мальчик благополучно оказался на другом берегу. А когда по мосту шла девочка, из воды неожиданно выскочила четырехметровая рептилия и схватила ребенка за ногу.

Крокодил потащил девочку в воду. Хашим бросился на помощь сестричке. Не растерявшись, он принялся швырять в пресмыкающееся камни. Крокодил ослабил хватку, и Хашим вытащил сестру.

Как сообщает Daily Mail, девочку госпитализировали с глубокой раной на ноге. Однако ее жизнь вне опасности.

Хаина говорит, что была уверена в том, что погибнет, когда на нее бросился крокодил. «Он был больше меня. Я так испугалась. Запаниковала и закричала. Я видела зубы в его пасти», — рассказала она.

Хашим

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Ямайке рыбак вырвался от крокодила, который схватил его зубами за голову и сломал лицевые кости.

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