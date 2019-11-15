Происшествия

Водитель "евробляхи" сбил человека и пытался сбежать: подробности ДТП в Черкассах

В Черкассах жители устроили самосуд над водителем, который сбил женщину и попытался сбежать. Инцидент случился 15 ноября возле остановки маршрутки.

Как сообщили очевидцы в группе «Типичные Черкассы», 40-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Черкасчанка не захотела пройти несколько метров до пешеходного перехода, решила сократить путь и оказалась под колесами автомобиля.

Водитель «Mercedes-Benz» на еврономерах увидев, что натворил, попытался скрыться с места ДТП, но ему преградили путь автомобилисты. Нарушителя наказали всей толпой. С места ДТП водителя увезли с травмами головы и сотрясением мозга.

Пострадавшая жительница Черкасс с множественными травмами и ушибами также госпитализирована. Состояние женщины крайне тяжелое, кроме всего прочего медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, ранее в Киеве водитель сбил пожилую женщину и уехал с места ЧП, а неуправляемый Lexus вылетел на тротуар и сбил молодую пару.

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