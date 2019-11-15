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Разведения войск до встречи Зеленского с Путиным не будет: в Украине сделали резкое заявление
До встречи лидеров «нормандской четверки» — Украины, ФРГ, Франции и России — дальнейшее разведение войск на Донбассе не планируется. Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин выдвинул новое условие — разведение сил по всей линии соприкосновения.
Об отсутствии планов дальнейшего разведения войск в интервью «BBC News Украина» заявил председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич («Слуга народа»). По его словам, Генштаб изучает «другие участки на 400 км фронта», однако никаких задач по разведению не ставил ни начальник Генштаба, ни главнокомандующий.
«Приказ четкий — три населенных пункта (Станица Луганская, Золотое, Петровское. — Ред.) и далее ждем встречи в Нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении», — заявил Завитневич.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штабе Операции объединенных сил опровергли данные о возможности разведения сил и средств на новых участках, после того как завершится соответствующая операция в Петровском (Донецкая область).
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