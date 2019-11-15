Собака прославилась в сети сходством с плюшевым мишкой (фото, видео)

Мир

Проживающий в Норвегии очаровательный восьмимесячный песик по кличке Оливер, помесь шпица и той-пуделя, прославился в сети благодаря своей очаровательной внешности. Как пишет издание Daily Mail, Оливер вполне может претендовать на звание «самой милой собаки в мире». Его 23-летние хозяева Стеффан Финстад и Софи Лунд говорят, что их питомца часто принимают за плюшевого медвежонка.

«Мы с Софи сначала хотели завести кокапу (собаку смешанной породы — помесь кокер-спаниеля и пуделя). Но потом нам встретился Оливер, и мы моментально влюбились в него», — рассказал Стеффан.

У песика уже около 65 тысяч подписчиков в Instagram, с нетерпением ожидающих его новые фото и видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о собаке, которая приобрела популярность благодаря необычной позе, в которой спит.

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