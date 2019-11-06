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Украина

С изувеченным лицом: в Крыму нашли мертвым пропавшего крымского татарина

12:34 6 ноября 2019 305
Люманов Ридван
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 6 ноября, в аннексированном Крыму похоронят Люманова Ридвана Ризаевича, пропавшего без вести 19 октября и найденного мертвым с обезображенным лицом. Ранее в Бахчисарайском районе нашли убитым пропавшего накануне крымского татарина Фахри Мустафаева.

«Горькая новость. Пропавший без вести 19 октября Люманов Ридван Ризаевич найден. Дженазе (похороны) пройдут сегодня в селе Алексеевка. Тело нашего пропавшего без вести соотечественника было найдено под Симферополем, документы были при нем, лицо изувечено… Кто это сотворил, и что произошло на самом деле, на данный момент не известно. Результаты экспертизы будут известны через месяц. Аллах рахмет эйлесин, терпения близким!» — написала в соцсетях крымскотатарская активистка Эльмаз Къырымлы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года на берег пляжа в поселке Николаевка Симферопольского района после шторма вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей. Оказалось, что убитый — 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, пропавший в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.

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