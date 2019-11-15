Украина

Шуметь не надо: в "Нафтогазе" ответили Путину по поводу покупки газа у России

В компании «Нафтогаз Украины» ответили на заявления президента России Владимира Путина, вновь поднявшего вопрос о транзите и поставках газа в нашу страну.

Путин, в частности, заявил, что Россия готова поставлять нашей стране «голубое» топливо «по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы». «Она (труба) идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию», — заявил хозяин Кремля. Напомним, что российская сторона также настаивает на том, чтобы Украина отказалась от выигрыша в Стокгольмском арбитраже.

В свою очередь руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что на рынке Евросоюза доля российского газа составляет лишь третью часть, так что называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно.

«Нафтогаз» никогда не отказывался покупать газ у «Газпрома» по справедливым рыночным ценам. Ситуация здесь диаметрально противоположная — это «Газпром» отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту. «Нафтогаз не подавал новых исков против „Газпрома“. Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас „Газпромом“. Защищаемся успешно сейчас, и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы украинского государства», — пишет Андрей Коболев на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одним из условий для подписания договора между Украиной и Россией по газу Путин называл имплементацию европейских правил в Украине, в частности, анбандлинг — выделение газо-транспортной сети в отдельную компанию.

Кстати, в конце октября этого года Верховная Рада приняла в окончательной редакции закон, регламентирующий отделение от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке природного газа и появление на рынке нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), который и заключит с «Газпромом» новый транзитный контракт. Однако он еще не подписан.

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