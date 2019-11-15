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- 15:39 "Это диагноз": киевлян возмутил автохам, перегородивший трамвайные пути
"Это диагноз": киевлян возмутил автохам, перегородивший трамвайные пути (фото)
В Дарницком районе Киева очередной «герой парковки» спровоцировал транспортный коллапс, когда оставил свой автомобиль на трамвайных путях. Фото автомобиля разместили в Facebook Киев Оперативный. Напомним, ранее киевляне самостоятельно передвинули авто, мешающее движению общественного электротранспорта.
«Просто высший уровень по парковке показал водитель #Nissan», — прокомментировал фото его автор, уточнив, что инцидент произошел по улице Ялтинской.
Другие пользователи предложили усилить штрафные санкции для подобных нарушителей, вплоть до лишения прав на управление автомобилем.
«Прописали бы уже в законах компенсацию убытков за простой трамваев. Например 50 мест в травмвае множим на 8 и на количество остановившихся вагонов и множим эту сумму на 2 каждые полчаса простоя… А то штраф 510 гривен никого не пугает», — написал Андрей Скорый.
А Дмитрий Лаврентьев предположил — автохам решил, что трамваи в Киеве больше не ходят.
Напомним, большой резонанс с парковкой авто на трамвайных путях получил инцидент у одесского рынка «Привоз». Нарушительнице тоже выписали традиционный штраф в 510 гривен.
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