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Происшествия

"Это диагноз": киевлян возмутил автохам, перегородивший трамвайные пути (фото)

15:39 15 ноября 2019 185
«Это диагноз»: киевлян возмутил автохам, перегородивший трамвайные пути (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Дарницком районе Киева очередной «герой парковки» спровоцировал транспортный коллапс, когда оставил свой автомобиль на трамвайных путях. Фото автомобиля разместили в Facebook Киев Оперативный. Напомним, ранее киевляне самостоятельно передвинули авто, мешающее движению общественного электротранспорта.

«Просто высший уровень по парковке показал водитель #Nissan», — прокомментировал фото его автор, уточнив, что инцидент произошел по улице Ялтинской.

Другие пользователи предложили усилить штрафные санкции для подобных нарушителей, вплоть до лишения прав на управление автомобилем.

«Прописали бы уже в законах компенсацию убытков за простой трамваев. Например 50 мест в травмвае множим на 8 и на количество остановившихся вагонов и множим эту сумму на 2 каждые полчаса простоя… А то штраф 510 гривен никого не пугает», — написал Андрей Скорый.

А Дмитрий Лаврентьев предположил — автохам решил, что трамваи в Киеве больше не ходят.

Напомним, большой резонанс с парковкой авто на трамвайных путях получил инцидент у одесского рынка «Привоз». Нарушительнице тоже выписали традиционный штраф в 510 гривен.

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