Происшествия

Все под контролем: Генштаб отреагировал на переполох из-за взрывов на складах в Балаклее

Взрывы на арсенале в Балаклее (Харьковская область) связаны с плановым уничтожением боеприпасов, которые не подлежат транспортировке.

Так в Генштабе ВСУ прокомментировали информацию о взрывах, прозвучавших на арсенале в пятницу, 15 ноября. Утверждается, что в специально оборудованном месте — в котловане — прозвучало около 20 взрывов.

«В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2017 года из Балаклеи, где произошло масштабное ЧП на арсенали, эвакуировали около 20 тысяч местных жителей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter