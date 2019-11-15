Происшествия

Взрывы в Балаклее: появились тревожные данные о состоянии раненых саперов

Генеральный штаб ВСУ уточнил информацию о состоянии саперов, получивших ранения во время плановой утилизации боеприпасов на технической территории Центральной артиллерийской базы военных складов в Балаклее. Напомним, тогда же двое военных погибли.

По сообщению дежурного Главного Военно-медицинского управления, троих из четырех раненых военнослужащих решено транспортировать в Харьков, один из них находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

Четвертый раненый военный находится в Балаклейской центральной клинической районной больнице.

Также сообщается, что с 15:13 новых взрывов на складах не произошло.

«Местным жителям и объектам инфраструктуры ничто не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в Харьковской области в районе Балаклейского военного арсенала произошли взрывы. В Генштабе ВСУ заявили о выполнении плановых работ саперов по обезвреживанию списанных боеприпасов.

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