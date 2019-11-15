24.11 / 24.35 26.48 / 26.88
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Двое военных погибли, четверо ранены: Генштаб озвучил подробности ЧП на арсенале в Балаклее

16:22 15 ноября 2019 356
Военные медики
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как стало известно об одном раненном военнослужащем в Балаклее (Харьковская область), где днем 15 ноября прозвучали взрывы на арсенале, в Генштабе ВСУ уточнили, что ранения получили четверо военнослужащих. Двое саперов погибли.

16:24

«В медицинские учреждения было оперативно доставлено четверо военнослужащих ВС Украины. Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме. Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Генштабе ВСУ заявили, что на складах в Балаклее проводится плановая утилизация старых боеприпасов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Крокодил

15-летний мальчик отбил сестру у крокодила (фото)

Выплаты

Зарплаты и пенсии в Украине вырастут: названы суммы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер