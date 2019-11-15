Происшествия

Двое военных погибли, четверо ранены: Генштаб озвучил подробности ЧП на арсенале в Балаклее

После того, как стало известно об одном раненном военнослужащем в Балаклее (Харьковская область), где днем 15 ноября прозвучали взрывы на арсенале, в Генштабе ВСУ уточнили, что ранения получили четверо военнослужащих. Двое саперов погибли.

16:24

«В медицинские учреждения было оперативно доставлено четверо военнослужащих ВС Украины. Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме. Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Генштабе ВСУ заявили, что на складах в Балаклее проводится плановая утилизация старых боеприпасов.

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