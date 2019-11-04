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Украина начинает терять терпение: МИД потребовал от России вернуть захваченные военные корабли
Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту России с требованием вернуть корабли, захваченные ФСБ России в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом глава украинской дипломатии Вадим Пристайко сообщил на брифинге с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
По словам Пристайко, в ноте также содержится требование сообщить координаты места нахождения кораблей.
После того, как украинские специалисты получат к ним доступ, подчеркнул министр, будет проведена проверка, не остались ли на корпусах следы обстрелов, и связана ли задержка со спешным ремонтом кораблей, чтобы скрыть доказательства вооруженной агрессии против украинских моряков.
Напомним, такую версию ранее выдвинул командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Отметим, что после того, как Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно вернуть Украине моряков и корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», Россия срочно переместила их из акватории стоянки судов в Керчи в неизвестном направлении.
По мнению правозащитника Николая Полозова, возврат украинских кораблей возможен до конца 2019 года.
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