Украина

600 тысяч гривен для бывшей замминистра: суд принял решение по фигурантке громкого дела о взятке в Офисе президента (видео)

Суд отправил под стражу одну из подозреваемых по делу о получении взятки в Офисе президента. Об этом сообщает LIGA.net.

Подозреваемая арестована на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 576 300 грн. Ее действия классифицированы по двум статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество», а также «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

По информации САП, бывшая чиновница занимала должность заместителя министра в 2011 году. Прокурор в суде сказал, то ее зовут Виктория Лесничая.

По версии правоохранителей, она, директор департамента Офиса президента, и еще один соучастник требовали взятку в размере 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в компании «Нафтогаз».

12 ноября, по информации САП/НАБУ, их задержали после получения первого транша в размере 150 000 долларов.

Facenews сообщают, что Высший антикоррупционный суд рассматривает также ходатайство об избрании меры пресечения Светлане Кондзеле, директору департамента Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило подозрение бывшему гендиректору «Укроборонпрома».

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