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Хрюшка-терапевт: в аэропорту Сан-Франциско к работе приступила гламурная свинья (видео)
Международный аэропорт города Сан-Франциско, куда на днях отправилась отдохнуть 19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид, зачислил в штат сотрудников свинку по кличке Лилу, вменив ей в обязанность снижать уровень стресса у пассажиров, которые проходят на посадку.
Об этом пишет издание «Вокруг света» со ссылкой на Daily Mail.
По словам Татьяны Даниловой, хозяйки пятилетней хрюшки, Лилу — часть программы Wag Brigade — занятые в ней животные взбадривают пассажиров перед полетом и настраивают их на спокойное путешествие.
Татьяна Данилова считает, что при встрече со свинкой-терапевтом люди чувствуют себя счастливыми, так как она отвлекает их от рутины и тревоги.
Менеджер по обслуживанию гостей аэропорта Дженнифер Казарян говорит, что Лилу — первая в мире свинья для терапии в воздушной гавани. Кроме свинки в программе Wag Brigade задействованы собаки разных пород и размеров.
Все терапевтические животные этой программы проходят специальное обучение. Они должны обладать неконфликтным характером, хорошими манерами и излучать дружелюбие.
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