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Мир

Хрюшка-терапевт: в аэропорту Сан-Франциско к работе приступила гламурная свинья (видео)

1:26 16 ноября 2019 27
Свинка Лилу
Инф. «ФАКТОВ»

Международный аэропорт города Сан-Франциско, куда на днях отправилась отдохнуть 19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид, зачислил в штат сотрудников свинку по кличке Лилу, вменив ей в обязанность снижать уровень стресса у пассажиров, которые проходят на посадку.

Об этом пишет издание «Вокруг света» со ссылкой на Daily Mail.

По словам Татьяны Даниловой, хозяйки пятилетней хрюшки, Лилу — часть программы Wag Brigade — занятые в ней животные взбадривают пассажиров перед полетом и настраивают их на спокойное путешествие.

Татьяна Данилова считает, что при встрече со свинкой-терапевтом люди чувствуют себя счастливыми, так как она отвлекает их от рутины и тревоги.

Менеджер по обслуживанию гостей аэропорта Дженнифер Казарян говорит, что Лилу — первая в мире свинья для терапии в воздушной гавани. Кроме свинки в программе Wag Brigade задействованы собаки разных пород и размеров.

Все терапевтические животные этой программы проходят специальное обучение. Они должны обладать неконфликтным характером, хорошими манерами и излучать дружелюбие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о не менее забавном случае: «мини-пиг», которого одна семья купила в качестве домашнего любимца, неожиданно вырос в 180-килограммовую свинью.

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