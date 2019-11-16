Украина

Названо имя бойца ВСУ, погибшего во время обстрела на Донбассе (фото)

В сети назвали имя украинского военного, получившего смертельное ранение на Донбассе 14 ноября, и показали его фото. Напомним, за сутки 14 ноября в районе операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 15 вражеских обстрелов.

По информации 14 Отдельной механизированной бригады имени Романа Великого, под вражеским обстрелом погиб солдат Юрий Хомик.

Вражеские группировки применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и пушки БМП. Обстрелам подверглись не только позиции украинских войск — задело и мирные населенные пункты.

Тем временем в Украине назвали дату саммита «Нормандской четверки», на котором президент Зеленский надеется договориться с Путиным об устойчивом прекращении огня на Донбассе.

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