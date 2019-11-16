Создают внешнего врага: эксперт указала на печальную ситуацию с воспитанием детей в Крыму

Украина

Оккупанты в Крыму умышленно гиперболизируют общероссийский подход к патриотическому воспитанию детей и молодежи. Напомним, недавно в детском лагере «Ласпи» состоялось показательное выступление… бойцов Росгвардии.

По словам психоаналитика, руководителя Центра психологической поддержки и психоанализа Натальи Улько, тем самым приспешники Путина добиваются лучшей управляемости новых граждан России.

«Детям, которым во время аннексии Крыма было 8−9 лет, сейчас 13−14, а подрастающее поколение и лучше превратить в общность, потому что группой и толпой легче управлять», — сказала ученый в комментарии Крым Реалии.

По ее оценке, расчет делается на то, что дети уже не будут помнить жизнь в Украине и будут защищать то, что у них есть сейчас.

«Так управляют толпой: создают внешнего врага, консолидируют всех и воюют с ним, а до внутренних проблем дела нет. Этот общероссийский подход переносится на Крым, но в большей степени: для них это вооруженный форпост, они боятся внутреннего бунта», — объяснила Улько.

Между тем, такое воспитание может привести к серьезным проблемам, ведь родители перестают быть авторитетом, а психика еще не готова к тому, чтобы понимать, какие могут быть последствия, если нарушить какие-то правила и законы.

Психоаналитик подчеркнула, что много пропаганды было и в Советском Союзе, но «при этом находились думающие люди, при том что система была закрытой». Сейчас же у детей есть доступ к информации со всего мира, и высокая степень агрессивности обязательно найдет свой выход, восприняв в качестве врага своего одноклассника или учителя.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Ялте два кадета-шестиклассника постоянно издеваются над одноклассниками и держат в страхе даже учителей.

Как писали «ФАКТЫ», летом 2018 года российский власти организовали военный лагерь для молодежи в оккупированном Крыму на территории всемирно известного детского лагеря «Артек». Выпускником этого лагеря был и устроивший бойню в Керчи Владислав Росляков.

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