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Происшествия

Водителя спасло чудо: в Днепре произошла жуткая авария (фото)

10:12 16 ноября 2019 87
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре 15 ноября на улице Солончаковой легковой автомобиль врезался в фонарный столб. Удар был такой силы, что ВАЗ снес опору — она упала на забор частного дома. Водитель был госпитализирован.

Авария произошла около 22:00. По улице, где произошел инцидент, одностороннее движение.

Свидетели сообщили, что он пытался затормозить, но машину занесло в сторону. От удара автомобиль развернулся в противоположную сторону. В результате столкновения одна из опор рухнула на забор возле стоящего рядом дома, сообщает Информатор.

Основной удар пришелся на сторону водителя. На место вызвали скорую. Водителя госпитализировали с многочисленными переломами. Вместе с ним ехал пассажир, но он получил незначительные травмы.

Как писали «ФАКТЫ», вечером 13 ноября в Киевской области на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и легковой автомобиль.

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