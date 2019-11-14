Водитель чудом выжила: поезд смял машину на переезде под Киевом (фото)

Происшествия

Вечером в среду, 13 ноября, в Киевской области на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и легковой автомобиль. Ранее под Новоград-Волынским «Интерсити +» на переезде врезался в Mercedes-Benz.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, ЧП с участием локомотива произошло в поселке городского типа Тетиев. Там на переезде столкнулись локомотив сообщением Казатин-Жашков, которым управлял 53-летний машинист, и автомобиль, за рулем которого находилась 35-летняя жительница Фастова.

«По предварительным данным, женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения», — говорится в сообщению. Жительница Фастова с политравмой — многочисленными ушибами, переломами ребер и открытой черепно-мозговой травмой — доставлена в реанимацию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил). Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии автобус с украинцами попал под поезд. Погибла одна пассажирка, еще один пассажир получил травму. По предварительным данным, водитель проигнорировал сигнал светофора, запрещающий движение через переезд

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