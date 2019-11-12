- 14:58 Власть пытается легализовать игорный бизнес в турбо-режиме и непублично, — эксперт
- 14:50 SkyUp запустит новый рейс из Киева: куда и за сколько можно будет улететь
- 14:41 Каждый день рыдала: Надя Дорофеева призналась, как поборола недуг
- 14:34 Законопроект № 2233, принятый ВР за основу, не согласован с Еврокомиссией, — СМИ
- 14:34 Смертельное ДТП возле блокпоста боевиков «ДНР»: появились фото с места трагедии
- 14:33 Когда у киевских школьников появится электронный билет?
- 14:31 «Дело VAB Банка»: в НАБУ раскрыли детали
- 14:22 Это совсем не смешно: украинцев возмутила выходка Кивы в Раде
- 14:02 В блейзере и укороченных бордовых брюках: Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном образе
- 13:55 Рада поддержала регулирование цен на рынке электроэнергии: что изменится
- 13:52 В Днепре машина снесла женщину, перебегавшую дорогу: момент попал на видео
- 13:43 СМИ назвали необоснованными претензии ФГИ к собственникам «Укртелекома»
В Днепре машина снесла женщину, перебегавшую дорогу: момент попал на видео
В Днепре автомобиль на полном ходу сбил женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет — в сеть выложили видео, снятое камерами видеонаблюдения. Ранее в сеть попало видео ДТП под Киевом, где авто сбило девочку на «зебре».
Как сообщает «Днепр Оперативный», ЧП произошло на перекрестке улиц Святослава Хороброго и Михаила Грушевского. Момент ДТП попал на камеры Ситуационного центра города. «Женщина вышла из маршрутки и решила перебежать дорогу перед общественным транспортом на красный сигнал светофора. Результат — авария. Пострадавшей вызвали „скорую“, но от госпитализации она отказалась», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове школьник выскочил на проезжую часть и попал под колеса авто — мальчик чудом уцелел, упав на рюкзак. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.