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Происшествия

В Днепре машина снесла женщину, перебегавшую дорогу: момент попал на видео

13:52 12 ноября 2019 622
ДТП в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре автомобиль на полном ходу сбил женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет — в сеть выложили видео, снятое камерами видеонаблюдения. Ранее в сеть попало видео ДТП под Киевом, где авто сбило девочку на «зебре».

Как сообщает «Днепр Оперативный», ЧП произошло на перекрестке улиц Святослава Хороброго и Михаила Грушевского. Момент ДТП попал на камеры Ситуационного центра города. «Женщина вышла из маршрутки и решила перебежать дорогу перед общественным транспортом на красный сигнал светофора. Результат — авария. Пострадавшей вызвали „скорую“, но от госпитализации она отказалась», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове школьник выскочил на проезжую часть и попал под колеса авто — мальчик чудом уцелел, упав на рюкзак. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

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