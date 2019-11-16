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Россия – Бельгия: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
В субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 68 тысяч зрителей, сборная России в рамках отборочного турнира к Евро-2020 в группе I примет команду Бельгии.
Напомним, в первой встрече команд в рамках нынешней отборочной кампании, которая прошла в марте в Брюсселе, бельгийцы добились уверенной победы (3:1) благодаря дублю полузащитника «Реала» Эдена Азара.
В предстоящем поединке соперники, уже гарантировавшие участие в финальном турнире, фактически разыграют первое место в группе. России, на данный момент отстающей на три очка, для того, чтобы возглавить турнирную таблицу, необходимо обыграть бельгийцев со счетом 2:0 либо с разницей в три и больше мячей.
Примечательно, что обе команды подходят к очному противостоянию с приятными сериями: россияне не пропускают в нынешней отборочной кампании в домашних поединках (разница мячей — 15:0), бельгийцы — в выездных матчах (мячи — 12:0).
Добавим, что наиболее обсуждаемой темой в России накануне поединка была не подготовка сборной, а дизайн формы, изготовленной компанией Adidas для участия на Евро-2020. В итоге футболисты забраковали новую экипировку, на рукавах которой был изображен перевернутый флаг, и на поединки с Бельгией и Сан-Марино россияне выйдут в форме старого образца.
За голами матча в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».
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