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Кровавое ДТП с Зайцевой в Харькове: Дронова хотят вытащить из тюрьмы
Защита одного из виновников смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадия Дронова подала в Верховный суд кассационную жалобу на приговор, в которой просит его отменить.
Информацию «МедиаПорту» подтвердил адвокат Дронова Сергей Перепелица.
«Да, кассация подана», — сообщил Перепелица, подтвердив, что это произошло до истечения предельного срока (14 ноября).
По его мнению, вину Дронова прокуроры так и не доказали.
Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП с 6 погибшими и 6 пострадавшими и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы. И Зайцевой, и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО.
Также оба должны заплатить пострадавшим по 4 млн гривен.
На данный момент Дронов находится в Крюковской исправительной колонии № 29 (Полтавская область).
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