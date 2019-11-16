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Украина

Кровавое ДТП с Зайцевой в Харькове: Дронова хотят вытащить из тюрьмы

13:32 16 ноября 2019 40
Геннадий Дронов и Елена Зайцева на скамье подсудимых
Инф. «ФАКТОВ»

Защита одного из виновников смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадия Дронова подала в Верховный суд кассационную жалобу на приговор, в которой просит его отменить.

Информацию «МедиаПорту» подтвердил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

«Да, кассация подана», — сообщил Перепелица, подтвердив, что это произошло до истечения предельного срока (14 ноября).

По его мнению, вину Дронова прокуроры так и не доказали.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП с 6 погибшими и 6 пострадавшими и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы. И Зайцевой, и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО.

Также оба должны заплатить пострадавшим по 4 млн гривен.

На данный момент Дронов находится в Крюковской исправительной колонии № 29 (Полтавская область).

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