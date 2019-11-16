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Украина

Украина вводит безвиз с еще одной страной: что об этом известно

14:15 16 ноября 2019 203
Маршалловы острова
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Украины приняло решение о введении безвизового режима с Маршалловыми Островами (кроме своих шикарных курортов, известны как офшорная зона). Это произошло на закрытом заседании 15 ноября. Напомним, на этом же заседании стали известны имена нового главы «Укравтодора» и нового представителя Кабмина в Раде.

О решении по безвизу в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Только что на заседании Кабмина мы проголосовали за решение о введении безвиза с Маршалловыми Островами», — написал он.

В соответствии с программой правительства Гончарука, в течение пяти лет Украина планирует договориться о «безвизе» с 14 странами, включая Науру, Палау, Сальвадор и Ямайку. На данный момент уже подписано соглашение с Монголией, Эквадором и Доминиканой.

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