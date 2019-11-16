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Украина

В сети появились фото, как оккупанты уничтожают крымский курорт

17:08 16 ноября 2019 336
канализационная труба в море
Инф. «ФАКТОВ»

После аннексии Крыма в сети появилась масса доказательств того, как оккупанты доводят полуостров до настоящей экологической катастрофы. Так в Феодосии руководство объектов минобороны РФ продолжает сбрасывать канализационные стоки прямо в море, без предварительной их очистки. А летом жители города безуспешно пытались от властей добиться закрытия центрального пляжа из-за вони и нечистот.

О продолжающихся сбросах в море нечистот пишет блогер RoksolanaToday&Крым и публикует фото.

По ее словам, трубу проложили по пляжу от старого корпуса военного санатория прямо в море. Волны размыли песок и стал виден путепровод, который несет фекалии прямо в Черное море. Вокруг, как пишет блогер, стоит «ужасная вонь».

Напомним, особенно катастрофическое состояние крымских пляжей наблюдалось летом. Как минимум на четырех пляжах люди вынуждены были купаться в загрязненном фекалиями море. Кроме того, оккупанты почти уничтожили знаменитый грязевый курорт Саки, сливая канализационные стоки в грязевое озеро Ковш.

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