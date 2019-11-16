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В сети появились фото, как оккупанты уничтожают крымский курорт
После аннексии Крыма в сети появилась масса доказательств того, как оккупанты доводят полуостров до настоящей экологической катастрофы. Так в Феодосии руководство объектов минобороны РФ продолжает сбрасывать канализационные стоки прямо в море, без предварительной их очистки. А летом жители города безуспешно пытались от властей добиться закрытия центрального пляжа из-за вони и нечистот.
О продолжающихся сбросах в море нечистот пишет блогер RoksolanaToday&Крым и публикует фото.
По ее словам, трубу проложили по пляжу от старого корпуса военного санатория прямо в море. Волны размыли песок и стал виден путепровод, который несет фекалии прямо в Черное море. Вокруг, как пишет блогер, стоит «ужасная вонь».
Напомним, особенно катастрофическое состояние крымских пляжей наблюдалось летом. Как минимум на четырех пляжах люди вынуждены были купаться в загрязненном фекалиями море. Кроме того, оккупанты почти уничтожили знаменитый грязевый курорт Саки, сливая канализационные стоки в грязевое озеро Ковш.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.