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Все море в фекалиях: в Крыму бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Жители Феодосии безуспешно продолжают добиваться закрытия центрального городского пляжа, где в акваторию моря сбрасывали неочищенные стоки. Решить вопрос не смог даже Роспотребнадзор, который обязал арендатора ограничить купание, — коммерсанты даже не удостоились повесить предупреждающую табличку и продолжили работу.
«Несмотря на постановления, пляж полный, люди купаются, море воняет, нет ни одной вывески, что он закрыт», — сообщил Примечаниям представитель инициативной группы горожан Денис Волков.
Стоки на пляже в Феодосии
По его словам, активисты опасаются эпидемии холеры.
Тем временем, исследования регионального Центра гигиены и эпидемиологии показали, что в морской воде в районе сброса ливневой канализации у первой буны центрального городского пляжа, арендуемого ООО «Ультима», содержание общих колиформных бактерий (ОКБ) превышает норму в 14 (!) раз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму как минимум на четырех пляжах люди вынуждены купаться в загрязненном фекалиями море.
«ФАКТЫ» также публиковали фото с одного из загрязненных пляжей в Севастополе.
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