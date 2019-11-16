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Происшествия

Под Одессой прямо на ходу загорелось авто с полицейскими (фото)

17:40 16 ноября 2019 138
горящая машина
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 16 ноября, в Измаиле Одесской области на ходу загорелся автомобиль сотрудников полиции. Напомним, месяц назад в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров.

Как сообщает одесский сайт 048.ua, автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой ехал на вызов коллег из патрульной полиции, которые задержали людей, перевозивших подозрительный металл.

По пути на место происшествия, находясь на Аэродромном шоссе (за мостом) автомобиль полицейских внезапно загорелся.

К счастью, никто не пострадал, но пламя полностью уничтожило автомобиль.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП в Киеве у станции метро «Славутич», во время которого одна из машин загорелась. А также сообщалось о ДТП в районе Воздухофлотского моста в в столице, вследствие которого престижная BMW сгорела дотла.

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