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Под Одессой прямо на ходу загорелось авто с полицейскими (фото)
В субботу, 16 ноября, в Измаиле Одесской области на ходу загорелся автомобиль сотрудников полиции. Напомним, месяц назад в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров.
Как сообщает одесский сайт 048.ua, автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой ехал на вызов коллег из патрульной полиции, которые задержали людей, перевозивших подозрительный металл.
По пути на место происшествия, находясь на Аэродромном шоссе (за мостом) автомобиль полицейских внезапно загорелся.
К счастью, никто не пострадал, но пламя полностью уничтожило автомобиль.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП в Киеве у станции метро «Славутич», во время которого одна из машин загорелась. А также сообщалось о ДТП в районе Воздухофлотского моста в в столице, вследствие которого престижная BMW сгорела дотла.
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