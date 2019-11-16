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Спорт

Германия – Беларусь: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020

18:15 16 ноября 2019 1
Германия – Беларусь: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 16 ноября, в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», вмещающем чуть менее 60 тысяч зрителей, сборная Германии в рамках отборочного турнира к Евро-2020 в группе С примет команду Беларуси.

Напомним, в первой встрече команд в рамках нынешней отборочной кампании, которая прошла в июне в Борисове, немцы благодаря голам Сане и Ройса легко обыграли соперника — 2:0.

За два тура до финиша отборочной кампании «бундестим» не гарантировал себе выход в финальный турнир. Подопечные Йоахима Лева набрали вместе с Нидерландами по 15 очков и делят первое место в группе, но на расстоянии одной победы расположилась за лидерами сборная Северной Ирландии, и в случае осечки кого-то из фаворитов готовая вклиниться в борьбу за два первых места.

А вот гости под руководством Михаила Мерхеля, который в конце июня сменил на должности главного тренера сборной Игоря Криушенко, уже давно ни на что не претендуют. В последнем для себя матче в рамках нынешнего отборочного турнира беларусы будут играть исключительно за престиж своей страны.

За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче второй немецкой бундеслиги арбитр назначил пенальти за нарушение… запасного игрока.

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