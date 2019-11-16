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Происшествия

Задержание члена правления «Укрэксимбанка»: выяснились новые детали

18:50 16 ноября 2019 49
Укрэксимбанк
Инф. «ФАКТОВ»

Одного из членов правления АО «Укрэксимбанка», которого в субботу, 16 ноября, задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры, подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем топ-чиновниками при президенте Януковиче. Об этом сообщает СБУ в своем Телеграм-канале.

По данным спецслужбы, используя свое служебное положение, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

«Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении СБУ.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами.

Фото Википедия

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