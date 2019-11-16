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В СБУ опровергли похищение известного банкира в Киеве

17:22 16 ноября 2019 130
банк
Инф. «ФАКТОВ»

Председателя «Укрэксимбанка», о якобы похищении которого сообщалось ранее, задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, член правления банка был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры в рамках открытого уголовного производства.

Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Александр Гриценко был назначен на должность председателя правления «Укрэксимбанка» наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Он сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял «Укрэксимбанк» с начала 2013 года. Все полномочия Гриценко получил 15 августа 2014 бессрочно.

Как сообщали «ФАКТЫ», «Укрэксимбанк» входил в перечень уполномоченных банков, в которых украинцы могли получить монетизированные субсидии на оплату коммунальных услуг.

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