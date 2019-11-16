- 18:15 Германия – Беларусь: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 18:07 Дело МН17: террорист Гиркин устроил истерику из-за возможной выдачи его Нидерландам
- 17:40 Под Одессой прямо на ходу загорелось авто с полицейскими
- 17:23 Экс-советник Трампа встречался в Киеве с помощником Зеленского, — СМИ
- 17:22 В СБУ опровергли похищение известного банкира в Киеве
- 17:08 В сети появились фото, как оккупанты уничтожают крымский курорт
- 17:06 Украсть за 50 секунд: стало известно о дерзком преступлении под Киевом
- 16:36 Минкульт внес в Кабмин кандидатуру языкового омбудсмена: что известно о Татьяне Монаховой
- 16:16 Гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака
- 16:03 Умерла худрук балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
- 16:00 Затолкали в автобус на глазах у ребенка: СМИ сообщили о похищении известного банкира в Киеве
- 15:52 НАБУ объявило экс-нардепа Дмитрия Святаша в розыск — СМИ
В СБУ опровергли похищение известного банкира в Киеве
Председателя «Укрэксимбанка», о якобы похищении которого сообщалось ранее, задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.
По ее словам, член правления банка был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры в рамках открытого уголовного производства.
Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.
Александр Гриценко был назначен на должность председателя правления «Укрэксимбанка» наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Он сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял «Укрэксимбанк» с начала 2013 года. Все полномочия Гриценко получил 15 августа 2014 бессрочно.
Как сообщали «ФАКТЫ», «Укрэксимбанк» входил в перечень уполномоченных банков, в которых украинцы могли получить монетизированные субсидии на оплату коммунальных услуг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.