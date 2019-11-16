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Происшествия

От удара пешеход залетел в салон авто: в Днепре произошла жуткая авария (фото, видео)

20:50 16 ноября 2019 171
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 16 ноября, в Днепре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, который от удара автомобиля пробил лобовое стекло и залетел в салон машины. Днем раньше в Днепре на улице Солончаковой легковой автомобиль врезался в фонарный столб. Водителя машины госпитализировали.

Как сообщает «Информатор», авария случилась в районе школы № 94 на Большой Диевской.

Автомобиль ВАЗ ехал по Большой Диевской в сторону лесопарка. Мужчина-пешеход, по одной из версий, шел по обочине, по другой — пытался перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода.

Машина буквально снесла пешехода и прокатила несколько метров, прежде чем окончательно остановилась.

Удар был настолько сильным, что мужчина пробил лобовое стекло и залетел в салон автомобиля под пассажирское сидение. Патрульные, которые подъехали к месту аварии, достали пострадавшего из ВАЗа и передали бригаде скорой помощи. Он был сильно пьян, благодаря чему, вероятно, и выжил. Водитель автомобиля не пострадал.

Напомним, ранее в Киеве водитель сбил пожилую женщину и уехал с места ЧП, а неуправляемый Lexus вылетел на тротуар и сбил молодую пару.

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