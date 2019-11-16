- 20:55 Россия – Бельгия — 1:4: видео голов матча отбора к Евро-2020
- 20:50 От удара пешеход залетел в салон авто: в Днепре произошла жуткая авария
- 20:30 Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду: что важно знать
- 19:59 Сбежал от врачей: известный российский актер отличился странным поведением
- 19:39 Взрыв в Балаклее: военные сделали важное заявление для местных жителей
- 19:19 Тепло и без осадков: синоптики уточнили прогноз на ближайшие сутки
- 18:56 Олег Винник раскрыл семейный рецепт солянки
- 18:50 Задержание члена правления «Укрэксимбанка»: выяснились новые детали
- 18:33 Регина Тодоренко взволновала Влада Топалова пикантным фото
- 18:29 День студента 2019: веселые поздравления, картинки, смс
- 18:15 Германия – Беларусь: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
- 18:07 Дело МН17: террорист Гиркин устроил истерику из-за возможной выдачи его Нидерландам
От удара пешеход залетел в салон авто: в Днепре произошла жуткая авария (фото, видео)
В субботу, 16 ноября, в Днепре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, который от удара автомобиля пробил лобовое стекло и залетел в салон машины. Днем раньше в Днепре на улице Солончаковой легковой автомобиль врезался в фонарный столб. Водителя машины госпитализировали.
Как сообщает «Информатор», авария случилась в районе школы № 94 на Большой Диевской.
Автомобиль ВАЗ ехал по Большой Диевской в сторону лесопарка. Мужчина-пешеход, по одной из версий, шел по обочине, по другой — пытался перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода.
Машина буквально снесла пешехода и прокатила несколько метров, прежде чем окончательно остановилась.
Удар был настолько сильным, что мужчина пробил лобовое стекло и залетел в салон автомобиля под пассажирское сидение. Патрульные, которые подъехали к месту аварии, достали пострадавшего из ВАЗа и передали бригаде скорой помощи. Он был сильно пьян, благодаря чему, вероятно, и выжил. Водитель автомобиля не пострадал.
Напомним, ранее в Киеве водитель сбил пожилую женщину и уехал с места ЧП, а неуправляемый Lexus вылетел на тротуар и сбил молодую пару.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...