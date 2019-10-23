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В пригороде Одессы вследствие взрыва гранаты травмированы трое курсантов Военной академии
На военном полигоне, расположенном в пригороде Одессы, произошел взрыв. Как стало известно «Фактам», трое курсантов Военной академии, 1998−2000 годов рождения, получили травмы. Предполагается, что взорвалась граната. Парней доставили в больницу и сейчас, как утверждают в вузе, их жизням ничего не угрожает. Еще один взрыв гранаты утром 23 октября прогремел в Киеве.
По факту случившегося под Одессой открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве от взрыва гранаты погиб легендарный командир разведчиков Виктор «Сенсей» Дегтярев, но его фронтовые друзья ставят под сомнение основную версию следствия.
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