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Регина Тодоренко взволновала Влада Топалова пикантным фото
Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно радовала поклонников яркими образами из Одессы, снова опубликовала в Instagram соблазнительное фото.
Пикантным фото Тодоренко решила привлечь внимание поклонников к выпуску ее нового шоу.
На фото Тодоренко изображена в черном лифе, подчеркивающем красивую грудь, с распущенными волосами и загадочным взглядом.
За 7 часов под постом ведущей появилось около 200 тысяч отметок «Нравится». А муж Тодоренко Влад Топалов оставил около 60 «огненных» комментариев.
Пользователи соцсети, как и раньше, осыпали девушку комплиментами.
Напомним, недавно Тодоренко была гостьей одиннадцатого эфира шоу «Танці з зірками». Она встречала и поддерживала участников на балконе.
Как сообщали «ФАКТЫ», украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко согласилась снова вернуться в тревел-шоу «Орел и решка».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!