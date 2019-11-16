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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко взволновала Влада Топалова пикантным фото

18:33 16 ноября 2019 227
Тодоренко
Инф. «ФАКТОВ»

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно радовала поклонников яркими образами из Одессы, снова опубликовала в Instagram соблазнительное фото.

Пикантным фото Тодоренко решила привлечь внимание поклонников к выпуску ее нового шоу.

На фото Тодоренко изображена в черном лифе, подчеркивающем красивую грудь, с распущенными волосами и загадочным взглядом.

За 7 часов под постом ведущей появилось около 200 тысяч отметок «Нравится». А муж Тодоренко Влад Топалов оставил около 60 «огненных» комментариев.

Пользователи соцсети, как и раньше, осыпали девушку комплиментами.

Напомним, недавно Тодоренко была гостьей одиннадцатого эфира шоу «Танці з зірками». Она встречала и поддерживала участников на балконе.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко согласилась снова вернуться в тревел-шоу «Орел и решка».

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