Происшествия

Смерть украинцев в Польше: родственики погибших не верят в случайность

Родственники украинцев, которых 10 ноября нашли мертвыми в холодильнике агрофирмы в Польше, в местности Садковице (Лодзинское воеводство), не верят в то, что смерть мужчин наступила случайно.

По информации польских СМИ, тела обнаружил хозяин предприятия, на территории которого находится фруктохранилище. Он же вызвал медиков и полицию. Но спасти украинцев не удалось. Смерть наступила моментально — мужчины задохнулись, так как из фруктохранилища сначала выкачали воздух, а потом запустили специальный газ, который позволяет хранить фрукты длительное время.

Как известно, нашли погибших за два часа до того момента, как украинцы должны были отправиться домой, на Тернопольщину, и после того, как за ними приехал украинский автоперевозчик.

Погибшие, дядя и его племянник, в Польшу поехали работать еще в августе по приглашению работодателя. Но трудоустроил их хозяин агрофирмы официально только 8 ноября, то есть за два дня до отъезда домой.

Как пишет тернопольское издание «Сорока», односельчане погибших приводят слова водителя автобуса, которого поляк уговаривал уезжать с территории агрофирмы, чтобы не попадать в поле зрения польской полиции.

Чтобы переправить тела погибших украинцев на Тернопольщину, родственники вынуждены собирать деньги. По словам односельчан, польский работодатель обещал доставить трупы своих бывших работников до границы с Украиной при условии, что ему заплатят 40 тысяч польских злотых.

Расследование гибели украинцев ведет районная прокуратура польского города Рава Мазовецкая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британская полиция арестовала двух человек, которые подозреваются в причастности к гибели 39 нелегалов, найденных в рефрижераторе в графстве Эссекс.

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