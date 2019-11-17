Происшествия

В воскресенье, 17 ноября, в районе Мукачево произошло ДТП, в котором погибла женщина. Ранее в Киеве Lexus на большой скорости вылетел на тротуар и сбил молодую пару.

О трагедии на Закарпатье в Facebook сообщил журналист телеканала СТБ Виталий Глагола, который проезжал мимо.

По его информации авария случилась около часа ночи у поста полиции в Мукачево.

Автомобиль VW Golf IV ехал с Берегова и на очень большой скорости влетел в круг. На ходу машина снесла несколько металлических опор, перелетела через дорогу и вылетела до заправки WOG.

Женщину-пассажира от удара выбросило из автомобиля. Она погибла. Мужчина травмирован, его забрала скорая.

По информации журналиста, на момент съемки следственно-оперативная группа еще не приехала.

«К чему я выставляю эти страшные фото? Чтобы хоть один из моих подписчиков задумался и управлял осторожнее. Представьте, какая должна быть скорость в этой ситуаций, чтобы авто после удара в опору пролетело еще 100 метров, снося все на своем пути», — пишет журналист.

«ФАКТЫ» также сообщали о нескольких авариях в Днепре. В субботу, 16 ноября, произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, который от удара автомобиля пробил лобовое стекло и залетел в салон машины. Днем раньше в Днепре на улице Солончаковой легковой автомобиль врезался в фонарный столб. Водителя машины госпитализировали.

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