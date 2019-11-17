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Адвокаты требуют срочно созвать Раду, чтобы продолжить следствие по делам Евромайдана
Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, требует созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по преступлениям времен Евромайдана не остановилось. Это следует из обращения группы в Facebook.
«Требуем от президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по Делам Майдана. Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ», — говорится в сообщении.
По словам адвоката Евгении Закревской, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада «не успела» проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР.
В следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.
Как писали «ФАКТЫ», 23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, под началом которого с декабря 2014 года велось расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства.
Горбатюк связывает свое увольнение в том числе с нежеланием руководства Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку «сейчас при власти есть лица, которые в то самое время работали в Кабинете министров».
Более подробно о ситуации, связанной с расследованием преступлений против участников Евромайдана читайте в материале «ФАКТОВ»: Есть подозрение, что в ГПУ хотят уничтожить дела о высших должностных лицах, — Горбатюк.
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