24.12 / 24.31 26.53 / 26.89
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Адвокаты требуют срочно созвать Раду, чтобы продолжить следствие по делам Евромайдана

11:27 17 ноября 2019 33
Евромайдан
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, требует созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по преступлениям времен Евромайдана не остановилось. Это следует из обращения группы в Facebook.

«Требуем от президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по Делам Майдана. Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ», — говорится в сообщении.

По словам адвоката Евгении Закревской, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада «не успела» проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР.

В следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.

Как писали «ФАКТЫ», 23 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, под началом которого с декабря 2014 года велось расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства.

Горбатюк связывает свое увольнение в том числе с нежеланием руководства Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку «сейчас при власти есть лица, которые в то самое время работали в Кабинете министров».

Более подробно о ситуации, связанной с расследованием преступлений против участников Евромайдана читайте в материале «ФАКТОВ»: Есть подозрение, что в ГПУ хотят уничтожить дела о высших должностных лицах, — Горбатюк.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Мурат и Сафия

Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)

Пенсионное удостоверение

ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит

Дмитрий Шепелев

«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Анастасия Волочкова

Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер