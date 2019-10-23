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Несговорчивого Горбатюка уволили из ГПУ: разгорается скандал
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с занимаемой должности начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который курировал расследование преступлений на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сам Горбатюк сообщил нескольким украинским СМИ.
«Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Пока не знакомился с приказом. В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но освобождать не имели оснований. Это, в принципе, наверное, признаки преступления», — цитирует слова прокурора «Украинская правда».
Горбатюк также сказал, что по этому поводу обратится в суд.
18 октября стало известно, что Сергея Горбатюка в числе еще почти 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.
Причиной стало то, что Горбатюк отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию. Тогда же стало известно об увольнении прокуроров, которые вели дела Майдана.
Напомним, Верховная Рада утвердила закон о полной «перезагрузке» органов прокуратуры, которая предполагает масштабное сокращение числа прокуроров и повышение зарплат оставшимся сотрудникам
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