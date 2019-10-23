24.77 / 25.05 27.43 / 27.87
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Несговорчивого Горбатюка уволили из ГПУ: разгорается скандал

18:24 23 октября 2019 274
Сергей Горбатюк
Инф. «ФАКТОВ»

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с занимаемой должности начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который курировал расследование преступлений на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сам Горбатюк сообщил нескольким украинским СМИ.

«Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Пока не знакомился с приказом. В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но освобождать не имели оснований. Это, в принципе, наверное, признаки преступления», — цитирует слова прокурора «Украинская правда».

Горбатюк также сказал, что по этому поводу обратится в суд.

18 октября стало известно, что Сергея Горбатюка в числе еще почти 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.

Причиной стало то, что Горбатюк отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию. Тогда же стало известно об увольнении прокуроров, которые вели дела Майдана.

Напомним, Верховная Рада утвердила закон о полной «перезагрузке» органов прокуратуры, которая предполагает масштабное сокращение числа прокуроров и повышение зарплат оставшимся сотрудникам

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

мужчина

Политолог, предсказавший победу Зеленского, рассказал, кто будет следующим президентом

Город-призрак: в сети показали улицы вечернего Донецка (фото)

Город-призрак: в сети показали улицы вечернего Донецка (фото)

Аякс&nbsp;— Челси

Где смотреть онлайн «Аякс» — «Челси»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер