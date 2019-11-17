- 18:12 "Пора померзнуть": синоптик рассказала о похолодании в Украине с 18 ноября
- 18:07 Украина на последних секундах спаслась в Белграде и прошла отбор к Евро-2020 без поражений: хроника матча, видео голов
- 17:41 Лукашенко «по-крестьянски» обругал союз с Россией
- 17:24 Любимый певец Путина обвинил Обаму в своих бедах
- 17:22 18 ноября на вопрос читателей «ФАКТОВ» ответит гепатолог Виталий Янченко
- 17:10 Депутаты не пройдут: в Грузии оппозиция навесила амбарный замок на вход в парламент
- 16:53 Внучка Ротару снялась для российского издания и рассказала о жизни
- 16:50 ФСБ России приняла важное решение по делу о захвате украинских кораблей
- 16:01 Если люди не будут против: Лукашенко решил в 2020 году снова "побороться" за пост президента Беларуси
- 15:40 Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака
- 15:24 Число жертв взрывов на артскладе в Балаклее возросло, — Генштаб ВСУ
- 15:18 Где смотреть онлайн Сербия — Украина: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
Внучка Ротару снялась для российского издания и рассказала о жизни (фото)
Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая недавно показала пикантное фото, похвасталась интервью для российского издания и новой фотоссесией.
О своих мечтах и планах София рассказала peopletalk.ru. «Моя мечта поступить в Школу дизайна Парсонс сбылась, поэтому сейчас я наслаждаюсь учебой в университете и вообще здешним стилем жизни», — поделилась она.
София отметила, что увлекается боксом. «Пару месяцев назад открыла для себя бокс. Сейчас каждую неделю тренируюсь с тренером в Gotham Gym, а еще хожу на пилатес. Всегда стараюсь разнообразить свои тренировки и отталкиваюсь от своего самочувствия», — объяснила девушка.
Она также рассказала, что ее поддерживает семья. А жить помогают правила. «Я следую трем главным правилам: всегда быть честной с собой и с окружающими людьми. Каждый день благодарить за то, что есть. Преодолевать лень», — добавила она.
О своем возлюбленном рассказывать София не стала.
Напомним, встречается она с французским бизнесменом и коллекционером Марко Дюменилом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!