Шоу-бизнес

Внучка Ротару снялась для российского издания и рассказала о жизни (фото)

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая недавно показала пикантное фото, похвасталась интервью для российского издания и новой фотоссесией.

О своих мечтах и планах София рассказала peopletalk.ru. «Моя мечта поступить в Школу дизайна Парсонс сбылась, поэтому сейчас я наслаждаюсь учебой в университете и вообще здешним стилем жизни», — поделилась она.

София отметила, что увлекается боксом. «Пару месяцев назад открыла для себя бокс. Сейчас каждую неделю тренируюсь с тренером в Gotham Gym, а еще хожу на пилатес. Всегда стараюсь разнообразить свои тренировки и отталкиваюсь от своего самочувствия», — объяснила девушка.

Она также рассказала, что ее поддерживает семья. А жить помогают правила. «Я следую трем главным правилам: всегда быть честной с собой и с окружающими людьми. Каждый день благодарить за то, что есть. Преодолевать лень», — добавила она.

О своем возлюбленном рассказывать София не стала.

Напомним, встречается она с французским бизнесменом и коллекционером Марко Дюменилом.

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