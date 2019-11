Внучка Софии Ротару показала пышную грудь под тоненькой маечкой (фото)

Шоу-бизнес

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая недавно записала вторую песню, опубликовала в соцсетях пикантное фото.

Перед камерой Соня позировала в тоненькой маечке, которая подчеркивала пышную грудь.

Она также рассказала, как проводит выходные. Девушка обедает с друзьями, ходит в кино, посещает галереи, а также катается на велосипеде в парке.

Напомним, что в этом году Соня Евдокименко начала учиться в США — в Новой школе дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design).

Ранее девушка училась в Лондоне. Она поет, снимается в рекламе, занимается верховой ездой и считается одной из самых завидных невест в Украине.

Правда, бойфренд Софии — не украинец: девушка встречается с французом Марком Дюменилом.

