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- 10:40 Внучка Софии Ротару показала пышную грудь под тоненькой маечкой
Внучка Софии Ротару показала пышную грудь под тоненькой маечкой (фото)
Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая недавно записала вторую песню, опубликовала в соцсетях пикантное фото.
Перед камерой Соня позировала в тоненькой маечке, которая подчеркивала пышную грудь.
Она также рассказала, как проводит выходные. Девушка обедает с друзьями, ходит в кино, посещает галереи, а также катается на велосипеде в парке.
Напомним, что в этом году Соня Евдокименко начала учиться в США — в Новой школе дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design).
Ранее девушка училась в Лондоне. Она поет, снимается в рекламе, занимается верховой ездой и считается одной из самых завидных невест в Украине.
Правда, бойфренд Софии — не украинец: девушка встречается с французом Марком Дюменилом.
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