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Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала пышную грудь под тоненькой маечкой (фото)

10:40 8 ноября 2019 1546
София Евдокименко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая недавно записала вторую песню, опубликовала в соцсетях пикантное фото.

Перед камерой Соня позировала в тоненькой маечке, которая подчеркивала пышную грудь.

Соня Евдокименко

Она также рассказала, как проводит выходные. Девушка обедает с друзьями, ходит в кино, посещает галереи, а также катается на велосипеде в парке.

Напомним, что в этом году Соня Евдокименко начала учиться в США — в Новой школе дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design).

Ранее девушка училась в Лондоне. Она поет, снимается в рекламе, занимается верховой ездой и считается одной из самых завидных невест в Украине.

Правда, бойфренд Софии — не украинец: девушка встречается с французом Марком Дюменилом.

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