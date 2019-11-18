Качайся ради жизни: стало известно, чем грозят мужчинам после 45 слабые мышцы

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У большинства мужчин в возрасте 45 лет и старше, которые не поддерживают свои мышцы упражнениями, значительно возрастает риск заболеваний сердца и сосудов, включая инсульты и инфаркты. К выводу об опасности слабых мышц для мужчин пришла международная группа ученых из Испании, Австралии и Греции, пишет Яндекс со ссылкой на Medical News Today.

Ученые напоминают, что с возрастом скелетные мышцы начинают атрофироваться, и особенно сильно этот процесс происходит у мужчин. Уже после 30 лет их мышечная масса сокращается на 3−5% каждые 10 лет. Такое ослабление мышц может привести к печальным последствиям для здоровья, — об этом информирует портал, рассказывающий о совместном проекте ученых из Центра исследований биомедицины Красном Мале (Испания), Университета Канберры (Австралия) и Афинского университета в Греции.

Сообщается, что исследователи в течение 10 лет отслеживали состояние здоровья 2020 мужчин и женщин, которым к началу проекта было 45 лет или немногим больше, и которые не имели проблем с сердцем. За период наблюдений среди участников были зафиксированы 272 случая сердечно-сосудистых нарушений, включая смертельные.

Ученые обнаружили, что у мужчин вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно в четыре раза выше, чем у женщин. Кроме того, они заметили связь между меньшим объемом мышечной массы и более высоким риском сердечно-сосудистых проблем у мужчин.

«У мужчин с самым большим объемом мышечной ткани на начальном этапе исследования риск инсульта или инфаркта был на 81% ниже, чем у мужчин с минимумом мышечной массы. Чем мускулистее были мужчины, тем ниже были и их риски развития гипертонии, диабета и ожирения», — отмечают авторы работы.

Исследователи рекомендуют мужчинам среднего и старшего возраста обязательно заниматься силовыми упражнениями, поскольку поддержание мышечной массы может стать для них эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, доктор экономических наук Элла Либанова заявила, что смертность среди мужчин трудоспособного возраста в Украине в 4−7 раз выше, чем в развитых странах Европы. Назвав страшные цифры, экономист отметила, что демографическая катастрофа проявляется не столько в низкой рождаемости, сколько в слишком высокой смертности населения.

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