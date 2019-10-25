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Пиво, кофе и сало полезны для сердца и сосудов
Заболевания сердца и сосудов лидируют среди причин смертности в мире. Чтобы их избежать, врачи советуют вести активный образ жизни, правильно питаться, избегать стрессов. Какие продукты следует включить в меню, чтобы помочь своим сосудам и сердцу?
Томаты — источник ликопина, при недостатке которого повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Томатная паста содержит в 30 раз больше ликопина, чем свежие помидоры: в четырех граммах — суточная норма.
Кофе в умеренных количествах способствует снижению аритмии. К такому выводу пришли австралийские ученые. А в другом исследовании было выяснено, что четыре чашки напитка в день уменьшают риск заболеваний сердца и сосудов.
Имбирь, как установили китайские ученые, снижает вероятность развития гипертонии на восемь процентов, а ишемической болезни сердца — на 13 процентов. В день достаточно съедать всего два-четыре грамма ароматного корня.
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Печень содержит множество различных витаминов. Например, необходимую человеку суточную норму витамина B12, участвующего в кроветворении, можно получить, съев всего девять граммов говяжьей печени.
Арахисовое масло богато калием и натрием, правильные пропорции которых нужны для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в ста граммах арахисового масла содержится почти 90 процентов ежедневной нормы никотиновой кислоты (витамина B3), улучшающей работу сосудов и сердца.
Новые исследования позволили внести в список необходимых для сердца продуктов еще два, в пользе которых у многих людей могут возникнуть сомнения.
Свиное сало содержит мононенасыщенные жирные кислоты (они составляют 60 процентов общего количества жиров в сале), значительная доля которых приходится на олеиновую кислоту (омега-9). Она способствует снижению количества «плохого» холестерина в организме (в популярном сегодня кокосовом масле мононенасыщенных кислот в десять раз меньше).
Пиво — один из главных источников кремния. В различных сортах этого напитка может содержаться от 6,4 до 56,5 миллиграмма кремния на литр при ежедневной норме в 20—30 миллиграммов. Кремний отвечает за доставку кальция в кости и сохранение плотности костной ткани, помогает снизить риск развития атеросклероза, являющегося причиной инфарктов.
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