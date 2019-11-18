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Четыре золота и абсолютная победа: украинцы успешно выступили на конкурсе юных изобретателей в Сингапуре

Ученики Малой академии наук (МАН) Украины завоевали четыре золотые медали на Глобальном конкурсе инноваций AIGC-2019 в Сингапуре, экономика которого признана одной из самых «счастливых» и передовых в мире.

Об этом говорится в сообщении академии.

Уточняется, что юные изобретатели представляли не просто теоретические разработки, но проекты, которые имеют прототипы и могут быть полноценными стартапами. В частности, лучшей инновацией признано мультифункциональное устройство для незрячих «HelpyEyes» львовянина Дмитрия Лопушанского. Прибор позволяет людям с недостатками зрения определять цвета, уровень освещенности и препятствия поблизости.

Также высоко оценили еще одно изобретение для незрячих — механизм оптимального устройства для чтения шрифтом Брайля Софии Петрушин. Преимуществом её механизма над конкурентами является его эффективность и низкая цена, что сделает брайлевский дисплей доступным каждому.

Кроме того, высшим отличием наградили Назара Поночевного за сервис, который автоматически подбирает музыку к видео. Для этого был создан искусственный интеллект, который учился гармонично сочетать видео с музыкой на самых успешных фильмах и видеороликах.

«Ученица МАН Ольга Харасахал, кроме „золота“, одержала абсолютную победу — награду „Лучший среди лучших (Best Award Trophy)“. Её метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний уже не первый год успешно применяется в Мариупольском онкодиспансере. Ольга работает волонтером в госпитале и с 14 лет помогала воинам АТО в Мариуполе», — говорится в сообщении.

AIGC — это самый большой и самый престижный инновационный конкурс в Сингапуре. Лучших выбирали жюри из MIT, Nanyang Technology University, CAIST и других ведущих научных учреждений мира. Конкурс проходил 15−17 ноября в Наньянском технологическом университете (NTU). Конкурентами украинских молодых ученых были изобретатели из таких стран, как Индонезия, Малайзия, Китай, Южная Корея, Филиппины, Гонконг, Вьетнам, Тайвань и других.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы победили в конкурсе экологических стартапов.

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