- 06:27 Названы надбавки к выплатам, на которые вправе рассчитывать часть пенсионеров в Украине
- 05:54 Четыре золота и абсолютная победа: украинцы успешно выступили на конкурсе юных изобретателей в Сингапуре
- 05:30 Бьет в лицо средь бела дня и убегает: в Днепре участились случаи нападения на женщин опасного психопата
- 04:55 София Ротару уезжает надолго из Украины: что об этом известно
- 04:25 Качайся ради жизни: стало известно, чем грозят мужчинам после 45 слабые мышцы
- 03:51 «Молодожен» Дмитрий Шепелев находится на «грани провала»: в чем дело
- 03:26 Опасный педикюр: после посещения салона у женщины едва не отвалились пальцы ног
- 02:45 В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик
- 01:43 Играли в бобров: обнаженная женщина застряла головой между перил в подъезде во время секса
- 01:20 Под Бердянском нашли бивень доисторического животного
- 00:56 Кровавое нападение в Киеве: мужчину жестоко ранили в зале игровых автоматов
- 00:19 Зеленский не знал о невыплатах: Трамп снова поднял вопрос финансовой помощи Украине
Четыре золота и абсолютная победа: украинцы успешно выступили на конкурсе юных изобретателей в Сингапуре
Ученики Малой академии наук (МАН) Украины завоевали четыре золотые медали на Глобальном конкурсе инноваций AIGC-2019 в Сингапуре, экономика которого признана одной из самых «счастливых» и передовых в мире.
Об этом говорится в сообщении академии.
Уточняется, что юные изобретатели представляли не просто теоретические разработки, но проекты, которые имеют прототипы и могут быть полноценными стартапами. В частности, лучшей инновацией признано мультифункциональное устройство для незрячих «HelpyEyes» львовянина Дмитрия Лопушанского. Прибор позволяет людям с недостатками зрения определять цвета, уровень освещенности и препятствия поблизости.
Также высоко оценили еще одно изобретение для незрячих — механизм оптимального устройства для чтения шрифтом Брайля Софии Петрушин. Преимуществом её механизма над конкурентами является его эффективность и низкая цена, что сделает брайлевский дисплей доступным каждому.
Кроме того, высшим отличием наградили Назара Поночевного за сервис, который автоматически подбирает музыку к видео. Для этого был создан искусственный интеллект, который учился гармонично сочетать видео с музыкой на самых успешных фильмах и видеороликах.
«Ученица МАН Ольга Харасахал, кроме „золота“, одержала абсолютную победу — награду „Лучший среди лучших (Best Award Trophy)“. Её метод выявления метастаз на ранних стадиях онкозаболеваний уже не первый год успешно применяется в Мариупольском онкодиспансере. Ольга работает волонтером в госпитале и с 14 лет помогала воинам АТО в Мариуполе», — говорится в сообщении.
AIGC — это самый большой и самый престижный инновационный конкурс в Сингапуре. Лучших выбирали жюри из MIT, Nanyang Technology University, CAIST и других ведущих научных учреждений мира. Конкурс проходил 15−17 ноября в Наньянском технологическом университете (NTU). Конкурентами украинских молодых ученых были изобретатели из таких стран, как Индонезия, Малайзия, Китай, Южная Корея, Филиппины, Гонконг, Вьетнам, Тайвань и других.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы победили в конкурсе экологических стартапов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..