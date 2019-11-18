Россияне затягивают процесс: появилась свежая информация о возвращении украинских кораблей

Украина

Захваченные у Украины корабли, которые Россия должна вернуть украинской стороне, опаздывают к месту встречи. У восточного побережья Крыма стоят на якоре буксиры, готовые встретить корабли, но россияне затягивают процесс. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Передача была запланирована в районе мыса Меганом. По состоянию на 8.00 туда прибыли украинские буксиры «Титан», «Гайдамака» и спасательное судно «Сапфир».

Украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керчи в сопровождении российских кораблей еще 17 ноября и спустя сутки должны были прибыть к месту встречи. Эта точка расположена в 60 милях от мыса Меганом в Крыму.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву еще 25 мая постановил, что Россия должна вернуть Украине корабли, захваченные в Черном море, и в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Срок исполнения решения трибунала истек 25 июня. Россия под разными предлогами тянула с передачей кораблей Украине и самовольно установила дедлайн на конец 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter