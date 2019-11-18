Политика

Руководитель энергетического комитета ВР Андрей Герус действует в интересах определенных бизнесменов, что должно заинтересовать правоохранительные органы. Об этом заявил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

«У меня такое впечатление складывается, что нынешний Комитет энергетики Верховного Совета действует под внешним управлением определенных бизнес-игроков и не в интересах национальной безопасности украинских граждан. Поэтому так все быстро и принимается. Этим уже вопросом должны заниматься соответствующие органы», — сказал Омельченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус с нарушением регламентных норм пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что от возобновления импорта электроэнергии из РФ выигрывает бизнесмен Игорь Коломойский, который получает дешевый ток для своих энергоемких предприятий. Как известно, в себестоимости продукции ферросплавных заводов доля электроэнергии составляет 40−50%, и именно за счет дешевой электроэнергии их владелец имеет возможность увеличить прибыль.



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