- 13:04 Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов
- 12:59 МИД подтвердил получение Украиной захваченных кораблей
- 12:54 На таможне будут изымать диски, футболки и алкоголь: что происходит
- 12:54 Как справиться с простудой за 24 часа: советы британских врачей
- 12:41 В Кремле подтвердили дату и место встречи Зеленского с Путиным
- 12:41 В США очередная стрельба с множеством жертв
- 12:24 Украинские депутаты опозорились в ПАСЕ: стало известно о скандальном эпизоде
- 12:18 Играть — (не) проиграть: как новой власти не споткнуться при легализации азартного бизнеса
- 12:13 РосСМИ сообщили о начале передачи Россией захваченных украинских кораблей
- 12:11 САП игнорирует решение суда по делу «Роттердам+», — адвокат
- 12:06 "Доступные лекарства": заработал сервис поиска аптек рядом с семейным врачом
- 12:03 Как школьница: Слава Каминская взбудоражила сеть пикантным фото
Пожар спровоцировал масштабное ДТП под Киевом: подробности и фото
Около села Переясловское (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в том числе и полицейского авто. Ранее под Одессой водитель смертельно травмировал водителя и пассажира грузовика, менявших на дороге колесо.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, в ДТП пострадали два грузовика, легковое авто, машина патрульной полиции и пожарных. Все началось с того, что водитель фуры Reno, заехавший на автостоянку, увидел огонь в районе кабины, который впоследствии перекинулся на прицеп. На место ЧП отправились сотрудники полиции и ГосЧС. По одной из версии, пожар возник из-за неисправности автопечки.
Тем временем на дороге 25-летний водитель грузовика Mercedes задел легковушку, которая двигалась в попутном направлении. По предварительным данным, водитель не заметил попутное авто из-за задымления. Грузовик снес установленные на дороге фишки и въехал в машину патрульных полицейских, которая, в свою очередь, столкнулась со стоящим впереди нее автомобилем «ЗИЛ-130» сотрудников ГосЧС.
«К счастью, в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших. Все авто участников получили механические повреждения. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события», — сообщают в областной полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мелитополе наказали водителя, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в другое авто.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..