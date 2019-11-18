Пожар спровоцировал масштабное ДТП под Киевом: подробности и фото

Происшествия

Около села Переясловское (Переяслав-Хмельницкий район Киевской области) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в том числе и полицейского авто. Ранее под Одессой водитель смертельно травмировал водителя и пассажира грузовика, менявших на дороге колесо.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, в ДТП пострадали два грузовика, легковое авто, машина патрульной полиции и пожарных. Все началось с того, что водитель фуры Reno, заехавший на автостоянку, увидел огонь в районе кабины, который впоследствии перекинулся на прицеп. На место ЧП отправились сотрудники полиции и ГосЧС. По одной из версии, пожар возник из-за неисправности автопечки.

Тем временем на дороге 25-летний водитель грузовика Mercedes задел легковушку, которая двигалась в попутном направлении. По предварительным данным, водитель не заметил попутное авто из-за задымления. Грузовик снес установленные на дороге фишки и въехал в машину патрульных полицейских, которая, в свою очередь, столкнулась со стоящим впереди нее автомобилем «ЗИЛ-130» сотрудников ГосЧС.

«К счастью, в этой дорожной аварии обошлось без пострадавших. Все авто участников получили механические повреждения. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события», — сообщают в областной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мелитополе наказали водителя, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в другое авто.

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