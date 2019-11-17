- 13:21 Под Черниговом из могилы украли гроб с телом священника
- 13:06 В Одессе Mercedes подрезал скорую помощь, из которой «вылетел» пациент
- 13:01 Что-то не так: поклонники сомневаются в счастливом браке Ирины Билык
- 12:30 Россия начала процесс передачи захваченных кораблей Украине
- 12:25 Под Одессой водитель на внедорожнике смертельно травмировал двух человек, менявших колесо грузовика
- 12:23 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
- 12:13 Украинский «Энергоатом» несёт убытки из-за импорта российской электроэнергии, — эксперт
- 11:56 Во Львове известный супермаркет попал в скандал из-за крысы в зале
- 11:45 «Выиграла суд»: поющая в Крыму звезда 90-х собралась в Киев
- 11:27 Адвокаты требуют срочно созвать Раду, чтобы продолжить следствие по делам Евромайдана
- 11:26 Три ближайших советника Зеленского неустанно работают на Кремль, — Пионтковский
- 11:14 Сербия – Украина: онлайн трансляция отборочного матча Евро-2020
Под Одессой водитель на внедорожнике смертельно травмировал двух человек, менявших колесо грузовика
В субботу, 16 ноября, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. В этот же день в Днепре в ДТП пострадал пешеход, который от удара автомобиля пробил лобовое стекло и залетел в салон машины.
Авария под Одессой случилась вечером возле села Старые Маяки в Ширяевском районе.
Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, совершил наезд на двух человек — водителя и пассажира грузовика, которые меняли на дороге колесо.
«Потерпевшие в крайней левой полосе дороги меняли колесо. В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте», — сообщили в полиции.
На месте аварии работают следователи.
Ранее «ФАКТЫ» писали о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Луцке, где в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один человек, еще один был тяжело травмирован.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!