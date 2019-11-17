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Происшествия

Под Одессой водитель на внедорожнике смертельно травмировал двух человек, менявших колесо грузовика

12:25 17 ноября 2019 220
ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 16 ноября, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. В этот же день в Днепре в ДТП пострадал пешеход, который от удара автомобиля пробил лобовое стекло и залетел в салон машины.

Авария под Одессой случилась вечером возле села Старые Маяки в Ширяевском районе.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, совершил наезд на двух человек — водителя и пассажира грузовика, которые меняли на дороге колесо.

«Потерпевшие в крайней левой полосе дороги меняли колесо. В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте», — сообщили в полиции.

На месте аварии работают следователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Луцке, где в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один человек, еще один был тяжело травмирован.

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