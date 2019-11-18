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Украина

Боевики "ДНР" вернули тело пленного украинского военного, но уже без органов

11:59 18 ноября 2019 519
погибший
Инф. «ФАКТОВ»

Боевики «ДНР» выдали Украине тело погибшего военного и утверждали, что это Роман Беспалый, попавший вместе с другими военнослужащими в плен к оккупантам под Новотроицким и якобы покончивший с собой осенью 2019 года. Семья Беспалого не опознала в погибшем Романа, а в морге Днепра не смогли установить причины смерти — тело передали с предварительно изъятыми внутренними органами.

Как сообщил журналист ТСН.Тиждень Андрей Цаплиенко, жена военного Анжела Беспалая и отец военнослужащего не смогли опознать тело. Не смог подтвердить личность погибшего и бывший пленник боевиков Максим Горяинов, находившийся в плену вместе с Беспалым. Родные Романа Беспалого собираются дождаться результатов генетической экспертизы.

Были и другие странности: тело передали без одежды, без документов, в черном пластиковом мешке. В морге Донецка из тела изъяли органы, которые могли бы пролить свет на причины смерти. При поступлении тела в морг Днепра судмедэксперты оказались бессильными.

Напомним, 22 мая возле Новотроицкого группа украинских бойцов в грузовике сбилась с пути и заехала на блокпост боевиков. Восемь человек были взяты в плен. Одним из восьмерых был 38-летний старший сержант Роман Беспалый. Поступали сведения, что российские пропагандисты готовят сюжет с участием пленников и заставят военных оговорить себя и «признаться» в подготовке диверсий.

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