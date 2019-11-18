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В США очередная стрельба с множеством жертв (видео)
17 ноября четыре человека погибли в калифорнийском городе Фресно — трагедия произошла при просмотре футбольного матча. Еще шесть человек получили ранения. Ранее 15-летний подросток расстрелял учеников в школе. О происшествии в Калифорнии сообщает Радіо Свобода.
Инцидент произошел на вечеринке в одном из частных домов. Вооруженный мужчина проник во двор и открыл огонь. В это время в доме находились около 35 человек. Преступник скрылся, полиция пытается его найти.
Several people have been killed after nine were shot at a party in Fresno, California.— Sky News (@SkyNews) 18 ноября 2019 г.
The shooting is said to have taken place while family and family friends were watching a football game in the garden together.
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Ранее сообщалось, что в штате Техас США неизвестный открыл стрельбу во время студенческой вечеринки. Пострадали учащиеся филиала Техасского университета A&M: двое погибли, а еще 14 получили ранения. Стрелку удалось сбежать с места происшествия — его разыскивают.
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