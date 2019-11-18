24.07 / 24.31 26.50 / 26.89
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США очередная стрельба с множеством жертв (видео)

12:41 18 ноября 2019 122
На месте трагедии
Инф. «ФАКТОВ»

17 ноября четыре человека погибли в калифорнийском городе Фресно — трагедия произошла при просмотре футбольного матча. Еще шесть человек получили ранения. Ранее 15-летний подросток расстрелял учеников в школе. О происшествии в Калифорнии сообщает Радіо Свобода.

Инцидент произошел на вечеринке в одном из частных домов. Вооруженный мужчина проник во двор и открыл огонь. В это время в доме находились около 35 человек. Преступник скрылся, полиция пытается его найти.

Ранее сообщалось, что в штате Техас США неизвестный открыл стрельбу во время студенческой вечеринки. Пострадали учащиеся филиала Техасского университета A&M: двое погибли, а еще 14 получили ранения. Стрелку удалось сбежать с места происшествия — его разыскивают.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

киев

18 ноября в Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер