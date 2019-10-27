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В Техасе студентов расстреляли на выпускном балу (видео)
В США 27 октября, в городе Гринвилл (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу во время выпускного бала студентов местного колледжа.
По предварительным данным, двое человек были убиты, еще 14 пострадали. Самому стрелку удалось сбежать, сообщает телеканал Fox News.
Трагедия произошла во время бала выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University).
Подробности происшествия и мотивы преступника выясняются. В сети появилось видео с места событий.
Как писали «ФАКТЫ», почти два месяца назад в американском Техасе произошла еще одна стрельба. Тогда в районе городов Одесса и Мидленд мужчина открыл беспорядочную стрельбу на улице. Были смертельно ранены пять человек. Еще 21 пострадавший отправлен в больницу. Полиция застрелила убийцу.
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