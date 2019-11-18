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«Где рука?» Тина Кароль удивила нескромной позой (фото)
Популярная украинская певица Тина Кароль, которую недавно схватил за ягодицы Юрий Горбунов, удивила поклонников откровенным фото.
На снимке в Instagram Тина Кароль в коротеньком платье демонстрирует все прелести своей фигуры.
Но удивили пользователей сети поза певицы и выражение ее лица.
«Где рука, Тина?», «Рука между ног, на лице удовольствие… Совпадение? — Не думаю», — пишут комментаторы, напоминая певице, что она — мать.
Правда, большинству фото очень понравилось. Поклонники называют Тину Кароль богиней и Афродитой и требуют «огнетушитель». «Женщина-мечта», — подчеркивают они.
Напомним, что ранее Тина Кароль рассказала «ФАКТАМ» о секретах своей красоты, а также о единственном мужчине в жизни.
Кстати, пикантное фото показала поклонникам и участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская.
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