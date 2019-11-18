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Как школьница: Слава Каминская взбудоражила сеть пикантным фото

12:03 18 ноября 2019 354
Слава Каминская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно закрутила новый роман, порадовала поклонников очень пикантным фото.

Слава Каминская

«Вау, какая! Школьница просто», «Ух, красавица», «Шикарная», «Фото бомба, респект фотографу, Слава прекрасная», «Женщины после развода становятся еще более красивыми», «Ты секси бейба, и это факт», «Конфета» — пишут поклонники Славе.

Они также шутят, что она «замерзла», намекая на то, как отчетливо видно соски звезды на снимке.

Кстати, Слава уже показывала фото, на котором демонстрировала сосок, тогда поклонники также взбудоражились.

Напомним, ранее певица и модель Даша Астафьева похвасталась снимками в прозрачном плаще без белья.

Мы также писали, что актриса Анджелина Джоли снялась для обложки полностью обнаженной.

Пышную грудь в кружевном белье показала и российская актриса Настасья Самбурская.

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