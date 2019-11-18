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СМИ узнали об угрозах Портнова прокурорам: в сеть попала матерная переписка
Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича, угрожает прокурорам, расследующим уголовные производства с его участием. Об этом сообщает «Слідство.Інфо».
По информации издания сообщения с угрозами получал сотрудник ГПУ Александр Божко. Портнов обещал применить к нему «воспитательные меры», а также употреблял оскорбительные выражения.
«В тюрьму собирайтесь понемногу. Не слезу с вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена. А то, вижу, не услышал сигнала», — текст одного из сообщений.
Портнов не стеснялся также ненормативной лексики.
В 2017 году угрозы с мобильного номера Андрея Портнова неоднократно получал также тогдашний глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
«Я тебя в клетке возить и показывать как обезьяну. Я тебе пишу, чтобы ты знал, что у меня претензии именно к тебе. Чтобы ты знал, что спрошу именно с тебя. Время твое заканчивается, а спрашивать с тебя я буду очень жестко», — написал ему Портнов.
Употреблялись и нецензурные выражения:
Правоохранители утверждали, что открыли по этому факту уголовное производство, но его судьба Сергею Горбатюку неизвестна.
«Слідство.Інфо» обратилось к Андрею Портнову с просьбой прокомментировать ситуацию, и он подтвердил, что это была именно его переписка.
Как сообщалось ранее, Сергей Горбатюк высказал подозрение, что в ГПУ хотят уничтожить дела о высших должностных лицах.
Изображения: «Слідство.Інфо» и Цензор. НЕТ
Фото: 24tv.ua
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