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Украина

СМИ узнали об угрозах Портнова прокурорам: в сеть попала матерная переписка

14:59 18 ноября 2019 73
Андрей Портнов
Инф. «ФАКТОВ»

Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича, угрожает прокурорам, расследующим уголовные производства с его участием. Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

По информации издания сообщения с угрозами получал сотрудник ГПУ Александр Божко. Портнов обещал применить к нему «воспитательные меры», а также употреблял оскорбительные выражения.

«В тюрьму собирайтесь понемногу. Не слезу с вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена. А то, вижу, не услышал сигнала», — текст одного из сообщений.

Портнов не стеснялся также ненормативной лексики.

В 2017 году угрозы с мобильного номера Андрея Портнова неоднократно получал также тогдашний глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Я тебя в клетке возить и показывать как обезьяну. Я тебе пишу, чтобы ты знал, что у меня претензии именно к тебе. Чтобы ты знал, что спрошу именно с тебя. Время твое заканчивается, а спрашивать с тебя я буду очень жестко», — написал ему Портнов.

Употреблялись и нецензурные выражения:

Правоохранители утверждали, что открыли по этому факту уголовное производство, но его судьба Сергею Горбатюку неизвестна.

«Слідство.Інфо» обратилось к Андрею Портнову с просьбой прокомментировать ситуацию, и он подтвердил, что это была именно его переписка.

Как сообщалось ранее, Сергей Горбатюк высказал подозрение, что в ГПУ хотят уничтожить дела о высших должностных лицах.

Изображения: «Слідство.Інфо» и Цензор. НЕТ

Фото: 24tv.ua

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